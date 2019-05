Heiße Urlaubsgrüße von Stephanie Schmitz (24)! Die ehemalige Love Island-Teilnehmerin und ihr Verlobter Julian Evangelos (26) urlauben derzeit unter der Sonne Mexikos. Neben niedlichen Pärchen-Schnappschüssen und Bildern paradiesischer Strände zeigt die Blondine dort auch gerne mal, was sie hat – in sexy Mini-Bikinis. Bei ihrem neuesten Foto ließ die süße Rheinländerin das Oberteil dann einfach ganz weg: Stephie posiert nur mit zwei Kokosnüssen vor der nackten Oberweite – und das mit einem Hintergedanken!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die gelernte Krankenschwester nun ein neues Foto aus dem Traum-Urlaub. Vor einer Kulisse aus weißem Strand und Palmen strahlt die Influencerin nur mit einer Bikini-Hose bekleidet in die Kamera – ihre Brust bedeckt sie mit zwei großen Kokosnüssen. Doch Stephie ließ nicht umsonst ihre Hüllen fallen: "Meine Lieben, ihr müsst mir helfen. Ich habe mit Julian eine Wette am laufen [...]: Wenn dieses Bild die 20.000 Likes knackt, muss Julian ein Bild ganz nackt – nur mit Kokosnuss vor seinem besten Stück – posten!", rief sie ihre Follower zum Streich an ihrem Partner auf.

Und tatsächlich: Innerhalb einer Stunde sammelte der Beitrag schlappe 18.500 Likes – Tendenz steigend. Ob die Fans sich wohl nun tatsächlich auf Julians Gegenkomponente zu Stephies Nackig-Bild freuen dürfen? Was denkt ihr? Stimmt unten ab.

Instagram / julian.evangelos Julian Evangelos und Stephanie Schmitz

Instagram / stephifashion Stephanie Schmitz, TV-Star

Instagram / julian.evangelos Julian Evangelos in Marokko

