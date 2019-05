Micaela Schäfer (35) und ihr Partner Felix Steiner (34) führen eine echte On-Off-Beziehung. Seit ihrer Teilnahme bei Das Sommerhaus der Stars kriselt es gewaltig: Vor den TV-Kameras stritten sie sich heftig, trennten sich auf Zeit und rauften sich wieder zusammen – kompliziert blieb es allerdings immer. Im Promiflash-Interview verrät die Nacktschnecke jetzt, dass ihre Liebe weiterhin auf der Kippe steht und das aus einem traurigen Grund: "Ich hab natürlich nicht mehr so viele Gefühle für den Felix wie am Anfang. Ich weiß nicht, wie es bei ihm ist. Aber ich glaube, ihm geht es genauso. Ja, da muss man sich einfach mal in die Augen schauen und sagen: 'Komm, lass uns das lieber beenden.'"



