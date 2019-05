War Enisa Bukvic ihren Konkurrentinnen bei Germany's next Topmodel von vornherein überlegen? Die Influencerin war schon vor der Show ein echter Webstar. Auf Instagram hat die Freundin von Simon Desue (27) 616.000 Abonnenten und auf YouTube 445.000. Mit den sozialen Medien kennt sich die gebürtige Schwedin somit bestens aus – Fans halten die Teilnahme der Beauty daher allerdings für unfair. Diesen Vorwurf kann Enisa gar nicht nachvollziehen. "Also ich denke, generell hatte ich die gleichen Chancen wie die Mädels, weil Influencing hat nichts mit Modeln zu tun und ich war da, um 'Germany’s next Topmodel' zu werden", erklärte sie im Promiflash-Interview bei den About You Awards.



