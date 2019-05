Erst vor wenigen Tagen schockierte Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin Jasmin ihre Fans. In einem Livestream auf Instagram gab sie preis, die Haustür ihrer Mutter abgefackelt zu haben und von der Polizei daraufhin in die Psychiatrie gebracht worden zu sein. Auch seine GNTM-Kolleginnen bringt das Model damit aus der Fassung. "Ich bin grad voll schockiert, dass das passiert ist", kann es Staffel-elf-Finalistin Fata Hasanović (24) im Promiflash-Interview kaum glauben.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de