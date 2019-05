Was ist wirklich passiert zwischen Steffen Kurz und Nico Schwanz (41)? Am vergangenen Samstag trafen der Ex-Verlobte von Emil Kusmirek (28) und das Männermodel nach der Verleihung des Tourismus- und Medienpreises "Goldene Sonne" aufeinander – und gerieten später in einer Hotel-Lobby aneinander. Steffen beschuldigte Nico daraufhin, ihn brutal attackiert zu haben. Jetzt meldete sich Emil zu Wort und findet im Interview mit Promiflash klare Worte zu den Anschuldigungen: "Der lügt doch, der Typ."

Gegenüber Promiflash schilderte der Supertalent-Tänzer jetzt seine Sicht der Dinge: "Der lügt doch, der Typ. Ich bin stinksauer. Er hat ihm eine geballert und Nico hat ihn geschubst. Er war die Person, die alles angefangen hat. Nico hat nicht geschlagen." Laut Emil wollte sich sein Verflossener mit dieser Aktion in den Vordergrund stellen und führte an: "Der trinkt und dann ist er aggressiv danach."

Auch der Vorgang sei anders gewesen, als ihn Steffen zuvor geschildert hatte: Dieser behauptete, dass ihn Nico anging, weil er Emil angeblich ignorierte. Laut Letzterem soll den Handgreiflichkeiten allerdings eine rege Diskussion zwischen ihm und seinem Ex vorhergegangen sein: "Wir haben da gestanden und er hat mit mir diskutiert über uns und alles. Da hat er zu mir noch gesagt, 'Du Pisser' und das hat sich so ergeben."

ActionPress / Gulotta,Francesco Steffen Kurz und Emil Kusmirek 2019 in München

ActionPress / Ot,Ibrahim Nico Schwanz 2018 in Hamburg

ActionPress / Jens Krick / Future Image Emil Kusmirek im Jahr 2017 in Köln

