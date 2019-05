Jonas Ems (22) und Diana zur Löwen bestücken ihre Trophäen-Sammlung! Am Dienstag zeichnete das Iconist-Magazin die Influencer als "Young Icons" aus. Für die Unternehmerin gab es den Preis in der Kategorie Podcast, ihr Online-Kollege wurde zum größten Social Talent gekürt. Dass so viele junge Fans zu dem 22-Jährigen aufschauen, ist für Jonas kein Stressfaktor. "Druck ist das nicht, es ist eher eine coole Möglichkeit. Man kann selber die Werte und Normen festlegen, die man der Jugend mit auf den Weg gibt und deswegen sollte man sich der Verantwortung bewusst sein, das aber nicht als Druck wahrnehmen", erklärte der Nachwuchs-Schauspieler, der seine eigenen Vorbilder eher im Familien- und Freundeskreis sieht, gegenüber Promiflash.



