Über ein halbes Jahr schwebten Emil Kusmirek (28) und Steffen Kurz auf Wolke sieben, verlobten sich sogar am diesjährigen Valentinstag. Kurz nach dem Antrag trennten sich die Turteltauben jedoch wieder – der Wunsch seines Ex nach Aufmerksamkeit sei für den Akrobaten einfach zu viel gewesen. Laut Emil sei das auch der Grund, warum Steffen behauptete, von seinem Kumpel Nico Schwanz (41) verprügelt worden zu sein. Gegenüber Promiflash verriet er jetzt: Steffen war aus reinem Kalkül mit ihm zusammen.

In einem Interview mit Promiflash schockte der Supertalent-Tänzer jetzt mit einer heftigen Aussage über seinen Verflossenen: "Er war notgeil auf die Presse und hat sich nur in den Vordergrund gestellt. Der hat immer krampfhaft versucht, sich ins Rampenlicht zu stellen. Jetzt gerade macht er das und er macht das echt clever." Damit spielte Emil auf die Beschuldigungen seines ehemaligen Verlobten an, von Nico am vergangenen Samstag tätlich angegriffen worden zu sein.

Dass Steffen derzeit so präsent in den Medien sei, mache Emil wütend, schließlich habe er diesen Fame nur durch ihn erreicht, wie er im Gespräch weiter ausführte: "Alles womit er angefangen hat, hat er durch mich bekommen. Aus Liebe, weil ich dachte, es wird alles schön. Andere Leute haben mir gesagt, 'Emil pass auf' und ich habe die Augen immer zugemacht." Seine Naivität bereue er jetzt.

Getty Images Emil Kusmirek im Januar 2018 in Düsseldorf

ActionPress / Ot,Ibrahim Nico Schwanz im November 2018 in Hamburg

Facebook / Steffen Kurz Steffen Kurz, Koch

