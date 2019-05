Befindet sich YouTube-Star Maren Wolf schon bald in anderen Umständen? Für die Community der Bloggerin ist es schon lange kein Geheimnis mehr, dass sich die 26-Jährige Kinder wünscht. Diesem Wunsch könnte sie womöglich schon bald näher sein – in den vergangenen Tagen verzögerte sich nämlich ihre Periode. "Ich habe bis jetzt noch immer nicht meine Tage bekommen”, gab Maren ihren Fans ein Update auf YouTube. Vielleicht kündigt sich ja im Hause Wolf bald Nachwuchs an...



