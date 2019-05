Bei Germany's next Topmodel strotzt es nur so vor Zoff, Zickenkrieg und jeder Menge schlechte Laune! Vor allem die Handgreiflichkeiten in der aktuellen Staffel versetzten Fans der Sendung in Sorge: Geht es im wahren Modelalltag etwa genauso hart zu? Maja Manczak nahm 2017 an der Castingshow teil und kennt daher beide Seiten. Der Erfahrung der Fünftplatzierten nach ist die Zeit in der TV-Villa allerdings eine absolute Extremsituation: "Ich hab's noch nie in der Modewelt erlebt, also wenn ich mit irgendwelchen Models über Wochen lang zusammenlebe. Klar gibt es auch mal Streitpunkte wegen Sauberkeit oder wie auch immer, aber so krass ist das nicht", stellte sie im Promiflash-Interview beim Young Icons Award in Berlin klar.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de