Lena Gercke (31) zeigt sich mal wieder von ihrer heißen Seite! Vor wenigen Wochen machte das Model, das immer wieder auch als Moderoration im TV zu sehen ist, seine neue Beziehung publik: Nachdem lange gemunkelt wurde, die erste Germany's next Topmodel-Gewinnerin würde heimlich mit dem Werbefilm-Produzenten Dustin Schöne kuscheln, bestätigte sie die Gerüchte schließlich. Nun heizen die beiden Turteltauben die Schlagzeilen erneut an: Dustin feiert auf Social Media ganz öffentlich den sexy Anblick seiner Freundin!

Die The Voice-Moderatorin veröffentlichte auf ihrem Instagram-Account einen Schnappschuss, der es in sich hat: Im roten Bikini liegt sie darauf an einem weißen Sandstrand und schaut mit laszivem Blick in die Kamera, während im Hintergrund Palmen im Wind wehen. Durch den knappen Bikini-Stoff blitzt auf der Aufnahme glatt ein Side-Boob hervor und gibt fast den Blick auf die Brust der 31-Jährigen frei. Ihr Partner scheint davon begeistert zu sein: Dustin kommentierte das Foto mit einem verliebten Emoji, worauf Lena mit einem Herz antwortete.

Ob die Fans der zwei Turteltauben sich nach diesen Liebes-Bekundungen endlich auf jede Menge Pärchen-Bilder freuen dürfen? Schließlich hielten sich Lena und Dustin mit gemeinsamen Pics bisher eher zurück und veröffentlichten lediglich zwei Kuschelfotos.

Instagram / lenagercke Lena Gercke und Dustin Schöne

P.Hoffmann/WENN.com Lena Gercke im April 2019 in München

Instagram / dustin_schoene Lena Gercke und Dustin Schöne in den Vereinigten Arabischen Emiraten

