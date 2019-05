Was geht da zwischen Influencerin Gerda Lewis (26) und Davin Herbrüggen? Während der diesjährigen DSDS-Staffel mauserte sich die Blondine zum absoluten Superfan des charmanten Altenpflegers – und war sogar live im Studio dabei, als der 20-Jährige sich den Titel Superstar 2019 holte! Danach durfte das Model sogar in Davins Musikvideo mitspielen. Viele Fans fragen sich deshalb: Verstehen sich Gerda und der Oberhausener besser als gute Freunde? In ihrer Instagram-Story sprach die 26-Jährige nun Klartext: "Nein, Davin und ich sind weder zusammen, noch läuft bei uns irgendetwas!"



