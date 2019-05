Micaela Schäfer (35) holt zur verbalen Klatsche aus! In der TV-Show Get the Fuck out of my House hatte ihr Kandidat Kevin H. ganz ungeniert an den Po gegrapscht und sich im Anschluss köstlich über die Aktion amüsiert. "Mit dieser Zuhälterschelle konnte ich Punkt eins meiner Bucketliste abhaken. Micaela Schäfer ist zum ersten Mal bei einem Mann vor laufender Kamera gekommen, zwar nur in Rage, aber immerhin", erklärte der 23-Jährige dazu gegenüber Promiflash. Das Erotik-Model nimmt Kevins plumpen Spruch allerdings relativ gelassen. Einen kleinen Seitenhieb kann sich die 35-Jährige dann aber doch nicht verkneifen. "Oh Gott, da hat er, glaube ich, ganz lange nachgedacht, um den O-Ton zu geben. Der Typ ist ja auch nicht ganz helle", lachte sie im Promiflash-Interview.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de