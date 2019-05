Sarah Lombardi (26) sorgt für große Emotionen bei den Promis! Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die ehemalige DSDS-Zweite jetzt ein Cover des Film-Songs "Shallow", im Original gesungen von Lady Gaga (33) und Bradley Cooper (44). Für die Fans der 26-Jährigen ist ihre Version ein echter Kracher und auch die berühmten Follower der jungen Mama ließen ihrer Begeisterung in den Kommentaren freien Lauf. "Gänsehaut am ganzen Körper", kommentierte Liz Kaeber (26) das Video, Sila Sahin (33) schrieb nur "Ich liebe es!" – und Sarahs Dancing on Ice-Partner Joti Polizoakis (23) konnte es kaum fassen: "Ich werde nie verstehen, wie diese Stimme aus dir rauskommt!"



