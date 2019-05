Sie lässt die Baby-Bombe auf ihre Art platzen: Blake Lively (31) und Ryan Reynolds (42) werden zum dritten Mal Eltern! Diese freudige News verkündete das Paar nicht einfach in einem gewöhnlichen Social-Media-Post – nein, die Schauspielerin tauchte an der Seite ihres Mannes mit einem bereits ziemlich großen Babybauch auf. Auf der Premiere von Ryans Film "Pokémon: Meisterdetektiv Pikachu" verzückte die 31-Jährige in einem zitronengelben Kleid mit ihren Rundungen die Fotografen und Fans.



