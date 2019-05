Timur Bartels (23) blickt auf schwere Monate zurück – erst im Februar verlor der Club der roten Bänder-Star seinen geliebten Vater. Trotzdem zeigte sich der Schauspieler kämpferisch und nahm weiterhin tapfer öffentliche Termine wahr. So wie jetzt, als er gemeinsam mit seiner Freundin Michelle zum Bunte New Faces Award Film in Berlin erschien. Im Promiflash-Interview verriet Timur, wie es ihm nach dem Schicksalsschlag geht: "Es ist natürlich eine sehr schwere Zeit gewesen und das ist es auch immer noch, natürlich. Aber ich hab da wirklich den besten Support von Michelle, von ihrer Familie, von meiner Familie und Freunden."



