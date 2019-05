Großer Schock für die Star Wars-Fangemeinde. Der ehemalige Chewbacca-Darsteller Peter Mayhew (74) ist am 30. April in seiner Heimat Texas im Alter von 74 Jahren verstorben. Das bestätigte nun seine Familie via Twitter. Die Todesursache ist noch nicht bekannt. Der Filmstar hinterlässt seine Ehefrau Angie und drei Kinder. Stolze fünfmal war Peter in der Rolle des liebenswerten Wookiee zu sehen: in der Original-Trilogie aus den 70er und 80er Jahren, in der Prequel-Episode "Die Rache der Sith" und zuletzt 2015 in "Star Wars: Das Erwachen der Macht". Inzwischen haben sich die größten VIPs der Saga zu seinem Tod geäußert, darunter auch Mark Hamill (67): "Er war der sanfteste unter den Riesen – ein großer Mann mit einem noch größeren Herzen."



