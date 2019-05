Maja Manczak war 2017 bei Germany's next Topmodel dabei! Zu der Zeit wurden die Kandidatinnen noch in zwei Gruppen eingeteilt. Die eine Hälfte kämpfte für Thomas Hayo in Team Schwarz um die begehrte Topmodel-Krone, während Michael Michalsky (52) Team Weiß stellte. Dieses Konzept hat Heidi Klum (45) allerdings mittlerweile abgeschafft und setzt jetzt auf wechselnde Gast-Juroren in der Show. Das freut vor allem Maja: "Das fand ich ja ganz cool, dass es dieses Jahr mehrere Juroren gab, weil ich das bei uns nicht so ganz verstanden habe, wozu es diese Teams gab, weil das irgendwie gar kein Zweck hatte – außer vielleicht mehr Streit zwischen den Teams."



