Wird die Luft bei Germany's next Topmodel für Sarah Almoril langsam dünn? Eigentlich lieferte die 20-Jährige in den vergangenen Wochen immer Top-Leistungen ab und bekam von Heidi Klum (45) immer positives Feedback. Doch in der 13. Episode riss ihre Glückssträhne plötzlich ab: Nach einer schwachen Entscheidungs-Performance muss sie sich kommenden Donnerstag nun in einem Shoot-Out beweisen. In ihrer Instagram-Story bezog die Hessin nun Stellung zu Heidis Urteil: "Ich fand es einfach ultraschade, dass man dann einfach rauskommt und sagt: 'Das ist ja so selbstverständlich, dass man das jetzt wissen muss, dass man da den Mund mitbewegen muss und so weiter.'"



