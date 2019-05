Liebes-Killer Fernbeziehung? Von wegen! Germany's next Topmodel-Kandidatin Catharina Maranca (19) erregte in der diesjährigen Staffel vor allem durch ihre Partnerschaft mit Fußballer Felix Götze (21) Aufsehen. Über ihren berühmten Freund wollte sie in der Show nicht sprechen, doch Promiflash konnte trotzdem ein paar Infos über ihre Beziehung aus ihr herauskitzeln. "Wir sehen uns nicht so häufig, wenn es hochkommt, einmal im Monat. [...] Ich find’s gerade cool, weil jeder dann trotzdem dann noch sein Leben leben kann", verriet Catharina über ihren Pärchen-Alltag.



