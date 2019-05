Cardi B (26) nimmt kein Blatt vor den Mund. Gerade das lieben ihre Fans an ihr. Sie ist authentisch und die extreme Offenheit kommt an. Und ihr Erfolg gibt ihr recht: Gerade räumte die 26-Jährige bei den Billboard Music Awards mächtig ab und nahm ganze sechs Trophäen mit nach Hause. Doch der Aufreger des Abends war ein Video, in dem Cardi – nach der Award Show – wütend ihre Vagina Richtung Kamera hielt.

Auf Instagram postete die Mutter der kleinen Kulture einen Clip von sich, indem sie splitterfasernackt ihre Follower aufklärte: "Hier ist meine P***y. Hiermit habe ich meine Tochter geboren." Anlass für das heiß diskutierte Video war ein Red-Carpet-Foto von Cardi und ihrem Mann Offset (27). Bei einer sexy Pose der beiden wollen Fans sowie Kritiker des Musikstars ihre Bikinizone unterm Kleid gesehen haben und kritisierten deswegen ihr Outfit. Das ließ Cardi nicht einfach auf sich sitzen und gab allen Hatern eine recht freizügige Anatomiestunde: "Dieser Teil hier, das ist nur mein Ar***. Ihr wisst schon, wenn man einen fetten Ar*** hat."

Am Ende des Videos erteilt die Rapperin allen Outfit-Shamern noch einen Rat: "Ihr wollt alle unbedingt meine P***y sehen? Dann hättet ihr kommen sollen, als ich noch eine verdammte Stripperin war und mich gezeigt habe." Mittlerweile hat Cardi das Video allerdings aus ihrem Insta-Account entfernt.

Getty Images Offset und Cardi B bei den Billboard Music Awards 2019

Anzeige

Getty Images Cardi B bei den Grammy Awards

Anzeige

Getty Images Cardi B bei den Billboard Music Awards 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de