So überglücklich ist Jochen Schropp (40)! Verganges Jahr outete der TV-Moderator sich als schwul. Vor einigen Wochen verriet der Sat.1-Frühstücksfernsehen-Star sogar: Er ist schon seit Längerem in einer festen Beziehung! Im Promiflash-Liebesinterview beim Bunte New Faces Award offenbarte Jochen jetzt ein paar Details über seinen Freund und erzählte sogar eine süße Anekdote. "Es läuft sehr sehr gut", schwärmte der 40-Jährige.



