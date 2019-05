Im Jahr 1991 kam das erste "Sonic"-Videospiel auf den Markt. Der Protagonist: Ein blauer Igel, der mit seinen schnellen Füßchen Höchstgeschwindigkeiten erreichen kann. Nun kommt schon bald eine Verfilmung des Kultklassikers in die Kinos, die den legendären Videospiel-Helden aus den 90er-Jahren wieder aufleben lassen soll. Der Regisseur Jeffrey "Jeff" Fowler stellt dem computeranimierten Igel dabei einige bekannte Schauspieler zur Seite – darunter auch Jim Carrey (57). Anlaufen soll der Film in den deutschen Kinos zwar erst am 6. Februar 2020, Paramount Pictures hat aber schon jetzt einen ersten Trailer veröffentlicht. Doch die Vorschau sorgt unter den Sonic-Fans eher für Empörung als für Vorfreude!



