Schadet die Bachelor-Teilnahme ihrer Partnersuche? Vanessa Prinz und Ernestine Palmert buhlten in der diesjährigen Staffel der Kuppel-Show um die Gunst von Rosenkavalier Andrej Mangold (32). Am Ende schaffte es jedoch keine der beiden Kandidatinnen, das Herz des Basketballers zu erobern. Sind die Chancen der beiden Ex-Rosenanwärtinnen auf dem Single-Markt deshalb jetzt schlechter? “Ich glaube nicht, dass es irgendwas erschwert. Also wenn man mich kennenlernt, merkt man auch, dass ich eine ganz normale Person bin. Für mich ändert das gar nichts", erklärt Vanessa im Interview mit Promiflash. Und Show-Freundin Ernestine ist sogar überzeugt: Es haben jetzt mehr Männer an ihr Interesse als vorher!



