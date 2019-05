Sie ist ein wahres Daily-Urgestein! Bereits seit 16 Jahren flimmert Ulrike Frank (50) in ihrer Rolle als Katrin Flemming bei Gute Zeiten, schlechte Zeiten über die Bildschirme. Trotz dieser langen Zeit am Set gibt es offenbar noch Szenen, die für Ulrikes Geschmack im Drehbuch bislang zu kurz gekommen sind: "Mutter-Tochter-Geschichten: Wenn das noch mehr wird, da würde ich mich sehr freuen", offenbarte die 50-Jährige gegenüber Promiflash. Die wichtigste Voraussetzung dafür scheint zumindest schon mal gegeben zu sein: "Meine Filmtochter ist jetzt in dem Alter, wo wir richtige Geschichten erzählen können", zeigte sich Ulrike daher zuversichtlich.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de