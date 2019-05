Ruft oder schweigt die Liebe bei Nik Xhelilaj (36), Artjom Gilz und August Wittgenstein (38)? Die Schauspiel-Hotties lassen bei vielen Zuschauerinnen vor dem Fernseher regelmäßig die Herzen schmelzen. Doch wie sieht es im wahren Leben aus? Promiflash hakte beim Kick Off Place to B-Event mal nach. "Also, jetzt ja. Ich bin immer noch Single. Ich hatte auch in Deutschland und in der Türkei eine kurze Beziehung. Aber jetzt gerade nicht", verriet beispielsweise Milk & Honey-Star Nik.



