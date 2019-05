Die Fans fieberten dem Heiratsantrag lange sehnlichst entgegen – im April 2018 hielt Thore Schölermann (34) schließlich um die Hand seiner langjährigen Freundin Jana Julie Kilka (31) an. Damit sind die beiden Moderatoren schon seit einem Jahr verlobt. Im Promiflash-Interview gab das Paar jetzt Einblicke in seine Hochzeitsplanung – die gar nicht mal so perfekt läuft. "Auf jeden Fall heiraten wir nicht mehr dieses Jahr. Das haben wir relativ schnell festgestellt, mit Location suchen und allem Drum und Dran ist das so schnell nicht möglich", plauderte die zukünftige Braut aus.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de