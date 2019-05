Gute Organisation ist alles, warum nicht auch beim Sex? Im stressigen Arbeitsalltag können die lauschigen Stunden im Bett schnell weniger werden und irgendwann sogar komplett wegfallen. "Good Morning Britain"-Moderatorin Kate Garraway geht es da möglicherweise auch einfach genauso wie Millionen anderen Menschen auf der Welt. Sie hat dagegen jedoch eine außergewöhnliche Methode: Sie führt ein Intim-Buch mit ihrem Mann, in dem sie den Sex planen!

"Wenn du jünger bist, willst du beeindruckend sein, aber wenn du älter wirst, gibt es meiner Meinung nach eine andere Art der Intimität", plaudert der TV-Star im Interview mit The Sun aus. Ihr Mann Derek Draper und sie hätten sich in puncto Sex gut organisiert und damit erst "den Raum für Intimität geschaffen". Die Grundidee sei, "Sex einzuplanen und sich auf diese Weise dazu zu zwingen, es einmal am Tag zu tun". So rücke der Sex auch gleich wieder in den Mittelpunkt des Kalenders.

Kate sei sich durchaus bewusst, dass bei dieser Form der Planung kaum Platz für Spontanität bleibt – aber wenn man lange in einer Beziehung lebe, dann könne sich "der physische Teil ziemlich unspontan anfühlen". Sie jedenfalls stelle fest: "Für Frauen wird Sex immer besser, je älter man wird." Sie selbst sei so weit, dass sie sich auch auf die Wechseljahre freue.

Getty Images Kate Garraway Mitte November 2018 in London

Getty Images Kate Garraway, Moderatorin aus Großbritannien

Getty Images Kate Garraway im Februar 2019 in London

