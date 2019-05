Sind Katrin Flemming (Ulrike Frank, 50) und Jo Gerner (Wolfgang Bahro, 58) nun endgültig verfeindet? Die beiden GZSZ-Figuren durchleben seit Jahren Höhen und Tiefen miteinander. In der großen XXL-Folge bahnte sich nun erneut ein großes Drama an: Die toughe Geschäftsfrau zerstörte mit einer Intrige das Liebesglück ihres einstigen Verbündeten. Der kündigte ihr daraufhin die Freundschaft. Aber eingefleischte Fans der Serie wissen: Meistens raufen sich die zwei wieder zusammen. Im Promiflash-Interview erklärt Ulrike auch, warum: "Diese Chemie zwischen diesen Rollen funktioniert so gut. Die sind halt entweder ein Team oder bekriegen sich total und das hat beides irgendwie seinen Reiz."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de