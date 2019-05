Der Synchronsprecher Jim Cummings ist Zeichentrickfans bekannt als die Stimme von Winnie Puuh: Nachdem der Originalsprecher des kleinen Bären 1988 in den Ruhestand gegangen war, übernahm Jim die Aufgabe und sprach ab 1999 mit Tigger sogar eine zweite Figur in den Filmen und Serien rund um Puuhs Abenteuer. Weitere Disney-Figuren, denen er seine Stimme lieh, waren Darkwing Duck und Kater Karlo. Aktuell macht der 66-Jährige jedoch mit weniger schönen Nachrichten Schlagzeilen: Er soll seine Ex-Frau körperlich, sexuell und emotional missbraucht haben!

Jim war zwischen 2001 und 2011 mit Stephanie Cummings verheiratet. Laut The Blast behauptet seine Ex-Frau nun, dass er sie nach der Scheidung missbraucht habe: Er habe ihr mit dem Tod gedroht und soll ihr sexuelle Praktiken aufgezwungen haben, die ohne ihr Einverständnis stattgefunden hätten. Ein weiterer Vorwurf, den Stephanie erhebt: Weil der Familienhund ins Haus gepinkelt hatte, soll ihr Ex das Tier zur Strafe in einen Metallbehälter im Freien gesperrt haben – und zwar an einem Tag, an dem es über 35 Grad Celsius hatte. Der Hund sei fast gestorben.

The Blast berichtet weiter, dass der Synchronsprecher die Anschuldigungen in Bezug auf die sexuellen Übergriffe in einer E-Mail an seine Ex von sich gewiesen habe: "Ich soll dich gezwungen haben? Du hast gelacht und gelacht, es war angenehm, einen Moment der Unbeschwertheit zu genießen. Wir sind beide in Lachen ausgebrochen", schilderte er die Geschehnisse aus seiner Sicht.

Lauren Hurley / Empics / ActionPress Jim Cummings bei der Premiere von "Christopher Robin"

Anzeige

SIPA PRESS / ActionPress Jim Cummings in Burbank, Juli 2018

Anzeige

Matrix Media Group / face to face / ActionPress Jim Cummings in London, August 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de