Er ist süße elf Jahre alt – und teilt sich bereits einen Red Carpet mit den ganz Großen! Julius Weckauf wurde mit der Verkörperung des jungen Hape Kerkeling (54) über Nacht zum Star. Seine Rolle in "Der Junge muss an die frische Luft" war sein erster Schauspiel-Job überhaupt. Kein Wunder also, dass der Kinderdarsteller beim Deutschen Filmpreis vom Blitzlichtgewitter völlig fasziniert ist: "Ich bin erstmal total geflasht von den ganzen Promis. [...] Gerade bei den Fotografen ist es halt so, wenn dann überall geschrien wird: ‘Guck mal hier, guck mal da’, man fühlt sich dann schon besonders irgendwie. Das ist man eigentlich im Endeffekt gar nicht, finde ich, aber das ist ein schöner Moment", meint Julius im Promiflash-Interview.

