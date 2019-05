Der Baby-Countdown läuft auf Hochtouren! In wenigen Wochen werden Janni (28) und Peer Kusmagk (43) zum zweiten Mal Eltern: Der kleine Emil-Ocean (1) bekommt eine Schwester! Aktuell befindet sich die Surferin in der 29. Schwangerschaftswoche – und konnte sich nun über eine ganz besondere Ultraschalluntersuchung freuen: "Ihr zum ersten Mal ins Gesicht zu sehen, hat uns berührt und gleichermaßen daran erinnert, dass sich unser Leben schon in wenigen Wochen erneut völlig verändern wird", schwärmte Janni in einem Instagram-Post.

