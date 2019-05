Britney Spears (37) zeigt sich gelenkig wie eh und je! Anfang April machte die Sängerin mit einem Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik Schlagzeilen. Nach einem Zusammenbruch hatte sie sich selbst eingewiesen. Gründe dafür sollen der kritische Gesundheitszustand ihres Vaters Jamie (66) und die Umstellung ihrer Medikamente gewesen sein. Mittlerweile befindet sich die "Baby One More Time"-Interpretin wieder zu Hause und beweist mit einem Instagram-Clip, wie fit sie ist. Lockerleicht turnt sie bei gekonnten Yoga-Übungen die Sorgen ihrer Fans weg.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de