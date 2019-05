Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) sind Eltern – endlich ist Baby Sussex da! Royal-Fans weltweit saßen geradezu auf glühenden Kohlen, bis die freudige Nachricht am Montag endlich auf dem Instagram-Account des Paares verkündet wurde: Die ehemalige Schauspielerin hat in den frühen Morgenstunden einen 3.260 Gramm schweren Sohn zur Welt gebracht. Ehemann Harry war die ganze Zeit an ihrer Seite und übernahm am Nachmittag die Aufgabe, mit einem ersten Statement vor die Presse zu treten. "Es war die unglaublichste Erfahrung, die ich mir je hätte vorstellen können. Wie eine Frau so etwas leistet, ist unbegreiflich. […] Ich bin unglaublich stolz auf meine Frau. Wie jeder Vater, jeder Elternteil sagen würde: Das Baby ist einfach umwerfend. Dieses kleine Ding ist absolut unwiderstehlich", sagte der 34-Jährige gegenüber ITV News.



