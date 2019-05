Würde Lisa-Marie Korolls (21) frühere "Bibi & Tina"-Kollegin Lina Larissa Strahl (21) auch schon Sexszenen drehen? In der neuen Teenie-Reality-Show "Wir sind jetzt" wälzen sich Lisa-Maries Figur Laura und ihr Serienfreund Oli (Justus Czaja) gemeinsam in den Laken: Die Zuschauer bekommen in der ersten Episode unter anderem ein morgendliches Schäferstündchen des Paares zu sehen! Kämen derart freizügige Szenen für ihren einstigen Co-Star Lina ebenfalls infrage? Promiflash hat beim Bunte New Faces Award mal bei der Schauspielerin nachgehakt... Die neue RTL II-Serie "Wir sind jetzt" vorab bei TVNOW – ab Samstag, den 27. April, wöchentlich eine neue Folge



