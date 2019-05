Barbara Meier (32) lässt es nochmal so richtig krachen! Im Sommer treten das Model und Klemens Hallmann in Venedig vor den Traualtar. Doch bevor die Hochzeitsglocken läuten, hat die Bald-Braut in Berlin die Nacht zum Tag gemacht. In ihrer Instagram-Story hielt Barbara Meier ihren Junggesellinnenabschied fest – und auf dem wurde es ganz schön wild. Nach jeder Menge Drinks ging es für die zukünftige Frau Hallmann ins Bällebad, aufs Karussell und in einen Partybus. Während der Spritztour gab die Let's Dance-Drittplatzierte von 2018 ihren heißen Hüftschwung zum Besten!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de