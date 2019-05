Blöder Zufall oder pure Absicht? Der Flug von Florida nach Mallorca sollte für Michael Wendler (46) und Laura Müller aus mehreren Gründen zum Drama werden. Zum einen musste die Maschine wegen eines Herzinfarkts notlanden, zum anderen gab es Stress im sonst so harmonischen Liebesparadies: Der Schlagerstar hatte einen Platz in der Business-Class gewählt, während seine Liebste Economy-Class fliegen musste, weswegen der Teenager kurzerhand in Tränen ausbrach. "Ursprünglich hatten wir andere Flüge gebucht", versuchte sich der Musiker gegenüber Bild zu erklären.



