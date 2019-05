Star-Alarm bei der Met Gala! Am Montagabend fand im New Yorker Metropolitan Museum wie jedes Jahr der berühmte Charity-Ball statt. Nach dem Motto "Camp: Notes on Fashion" schmissen sich Kylie Jenner (21), Jared Leto (47), Jennifer Lopez (49) und Co. in Schale – und präsentierten sich in knalligen Farben, Feder-Kleidern oder voller Glitzer. Den wohl größten Auftritt des Abends legte aber Co-Gastgeberin Lady Gaga (33) hin: Die Musikerin verzauberte die Fotografen in drei übereinander getragenen Kleidern, die sie, eines nach dem anderen, ablegte – sodass sie am Ende in heißen Dessous posierte!

