Bei Let's Dance eilen Pascal Hens (39) und seine Tanzpartnerin Ekaterina Leonova (32) momentan von Triumph zu Triumph – am vergangenen Freitag erhielten sie bereits zum zweiten Mal in Folge die höchstmögliche Wertung von 30 Punkten. Doch trotz des großen Erfolgs geht es zwischen den beiden Sportlern nicht immer harmonisch zu – denn nun erzählt der zweifache Vater im Interview mit Promiflash: Hinter den Kulissen wird es auch mal laut!

"Manchmal ist es eben so, da habe ich einfach keinen Bock mehr", gesteht der Ex-Handballer. Dann fahre er Ekaterina ins Hotel und gehe selbst schlafen. Möglicherweise scheint genau in dieser Vorgehensweise das Erfolgs-Geheimnis der beiden zu stecken – denn der 39-Jährige fügt hinzu: "Sie sagt mir immer: 'Du machst Sachen scheiße – dann gehst du schlafen und am nächsten Tag machst du sie noch viel besser.'"

Er brauche einfach seine Nachtruhe, erläutert Pascal. Und über die kritischen Ansagen seiner Tanzpartnerin ist der ehemalige Profi-Sportler insgesamt sehr froh: "Das ist wie in einer guten Beziehung: Wenn sie immer nur dastehen und loben würde, dann würde ich mir nicht so den Arsch aufreißen."

ActionPress Ekaterina Leonova beim Training für "Let's Dance"

WENN Pascal Hens in der ersten Live-Show von "Let's Dance", 2019

ActionPress Pascal Hens und Ekaterina Leonova freuen sich über die Jury-Wertung bei "Let's Dance"

