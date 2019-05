Partystimmung auf der Jacht der Geissens! Doch entgegen der Erwartung waren es nicht Robert (55) und Ehefrau Carmen (54), die die Nacht zum Tag machten! Stattdessen ließ Tochter Davina (15) anlässlich ihres 15. Geburtstages mit ihren Gästen die Sau raus – ganz ohne die Aufsicht ihrer Eltern. Robert und Carmen überließen ihrem Teenie-Sprössling die luxuriöse Familienjacht Indigo Star in St. Tropez. Ob das so eine gute Idee gewesen ist?

Sechs Freundinnen waren eingeladen, Jungs standen demnach eigentlich nicht auf der Gästeliste. Nach einem gemeinsamen Geburtstagsständchen verließ das Elternpaar ihr Boot: "Wir gehen davon aus, dass meine Tochter so vernünftig ist, dass sie hier nichts kaputtmacht. Man weiß nicht, ob hier Drogen und Alkohol im Spiel sind, aber wir glauben nicht", beteuerte Selfmade-Millionär Robert bei Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie. Was Davina nicht ahnte: Der Unternehmer hatte die Bordcrew beauftragt, ein Auge auf die Fetenmeute zu werfen und bekam am Folgetag einen ausgiebigen, mit Fotos gespickten Lagebericht.

Das Resultat: Ein fremder Junge an Bord, eine ausgelassene Tortenschlacht und die Plünderung von Mamas Kleiderschrank. Für Robert und Carmen aber kein Grund für Ärger: "Das sollte eine Geburtstagsparty für Davina sein und wir sind in keinster Weise böse, ein bisschen Tortenschlacht muss schon sein." Und auch das Geburtstagskind freute sich: "Wir hatten das Boot für uns allein und dafür bin ich sehr dankbar."

RTL II / Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie Carmen, Shania, Robert und Davina Geiss, TV-Familie

Instagram / carmengeiss_1965 Robert und Carmen Geiss im September 2017

RTL II / Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie Davina, Tochter von Robert und Carmen Geiss

