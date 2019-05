Verrückt, verrückter, Met Gala 2019! Am Montagabend fand im New Yorker Metropolitan Museum ein weiteres Mal der berüchtigte Charity-Ball statt. Das Motto "Camp: Notes on Fashion" gab den Gästen jede Menge Spielraum, sich stylisch auszutoben – wohl etwas zu viel! Katy Perry (34) erschien im Lumiére-Gedächtnislook als Kronleuchter, während Priyanka Chopra (36) sich wohl die Herzkönigin aus Alice im Wunderland zum Vorbild nahm. Hollywood-Ikone Joan Collins (85) ging direkt aufs Ganze: Die Schauspielerin verkleidete sich als Queen Elizabeth II. (93)!



