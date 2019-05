Der beliebte Fitness-Coach Erik Jäger ist die Geheimwaffe der Stars! Bei ihm schwitzen sich die Promis freiwillig in Bestform. Doch mit welcher Berühmtheit sportelt er selbst eigentlich besonders gern? "Das darf ich natürlich jetzt nicht sagen, wer der Liebling ist. Aber ich trainiere zum Beispiel sehr, sehr gerne mit Andreas Bourani (35)", verriet der Influencer im Gespräch mit Promiflash beim Kick Off Place to B-Event.



