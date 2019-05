Wer ergattert den begehrtesten Job der diesjährigen Germany's next Topmodel-Staffel? Am kommenden Donnerstag kämpfen Heidi Klums (45) Schützlinge um die Kampagne mit dem Beauty-Store Sephora. Doch noch bevor die bereits abgedrehten Shootings ausgestrahlt wurden, entdeckte Ramon Wagner von den It-Girl-Agenten jetzt einen möglichen Hinweis auf die mögliche Siegerin des Deals: Zum Zeitpunkt der Vertragsabwicklung vor einigen Wochen folgte das Instagram-Profil der Marke lediglich einer einzigen Kandidatin – und dabei handelte es sich um Simone. Ob sich dieser vermeintliche Spoiler in der nächsten Folge bewahrheiten wird?



