Herzogin Meghan (37) beendet eine stylische Schwangerschaft! Am Montagabend wurden die ehemalige Schauspielerin und ihr Mann Prinz Harry (34) zum ersten Mal Eltern. Mit der Geburt ihres kleinen Sohnes geht eine Ära zu Ende – denn die 37-Jährige verwandelte ihre Zeit mit Baby-Bauch mit über 75 Looks für über 420.000 Euro in eine neunmonatige Fashion-Show! Promiflash blickt für euch auf die schönsten – und teuersten – Looks aus Meghans Schwangerschaft zurück.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de