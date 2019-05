Das erste Kind von Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) erblickte am Montagmorgen das Licht der Welt. Wenige Stunden später verkündete das Paar im Netz: Sie haben einen Jungen bekommen. Nach der Geburt hielten sie ihren Sprössling von der Öffentlichkeit fern – bis jetzt! Am Mittwoch trat das Paar mit ihrem Baby vor die Presse: Während der Mini-Royal seinen ersten Foto-Termin verschlief, strahlten seine Eltern vor Glück und Stolz in die Kamera. Gleichzeitig gab Meghan ihr erstes Interview als frischgebackene Mama: "Ich habe wirklich die zwei besten Männer der Welt. Es ist großartig", schwärmte sie im Sky News-Livestream.



