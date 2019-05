Am kommenden Donnerstagabend geht es bei Germany's next Topmodel um den begehrten Einzug ins Halbfinale. Die Dreharbeiten dazu sind allerdings schon seit Wochen abgeschlossen und genau deshalb kursieren längst Bilder der übernächsten Episode im Netz. Auf diesen Aufnahmen zu sehen: fünf Kandidatinnen der aktuellen Staffel in Begleitung ihrer Liebsten. Bedeutet das also, dass diese Mädchen bereits eine Runde weiter sind?



