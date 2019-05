In wenigen Wochen ist es so weit: Janni (28) und Peer Kusmagk (43) bekommen ihr zweites Kind – ein Töchterchen. Während die Vorbereitungen für den zweiten Hosenmatz bereits auf Hochtouren laufen, stellt die baldigen Zweifach-Eltern ein Thema noch vor eine große Herausforderung: Wie soll ihr neuer Knirps heißen? Zur Auswahl stehen bereits Nela-Lilou, Lola-Reef, Arielle, Ruby, Juli Sky und Jewel. Welchen Vornamen finden wohl die Promiflash-Leser am schönsten?



