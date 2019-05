Bei Sing meinen Song feierte Álvaro Soler (28) eine Premiere: Der 28-Jährige, der eigentlich für seine spanischsprachigen Hits wie "La cintura" und "El mismo sol" bekannt ist, sang in der Show zum ersten Mal auf Deutsch. Doch obwohl seine Interpretation von Wincent Weiss' (26) Song "An Wunder" für Begeisterung bei seinen Mitstreitern sorgte, will er auch in Zukunft nicht auf Deutsch singen. "Die verschiedenen Jahre haben gezeigt, dass es gut ankommt und Spanisch mein Weg ist und einfach aus dem Grund, weil Spanisch eine globalere Sprache ist als Deutsch", erklärte er gegenüber Promiflash beim Vox-Pressetermin Anfang April in Berlin.



