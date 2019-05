Das wird ein Abenteuer für Paddy Kelly (41). Der Kelly Family-Star nimmt in diesem Jahr erneut an Sing meinen Song teil. Nur ist der Musiker dieses Mal nicht nur als Sänger, sondern auch als Gastgeber tätig. Doch was macht den gebürtigen Iren dabei so besonders? "Paddy hat eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung, um diesen Job des Gastgebers zu machen. Und zwar ist er interessiert an anderen Menschen. Er ist überhaupt kein egozentrischer Typ, der viel von sich erzählen will, ganz im Gegenteil", zeigte sich Show-Teilnehmer Johannes Oerding (37) im Promiflash-Interview begeistert.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de