Ist diesen Schönheiten etwa der Bikini verrutscht oder fällt die aktuelle Bademode zufällig eine Nummer zu klein aus? Nein, es scheint jetzt einfach im Trend zu liegen, Brüste bewusst unten herum zu betonen und nicht wie gewohnt obenrum für ein pralles Dekolleté zu sorgen! Das haben auch einige Promi-Damen wie Pop-Star Rita Ora (28) für sich entdeckt und räkeln sich im sexy Underboob-Bikini am Strand!

Während in Deutschland das Maiwetter bislang zu wünschen übrig lässt, sonnen sich die Promis in der Ferne. Stephanie Schmitz (24) urlaubt derzeit mit ihrem Verlobten Julian Evangelos (26) in Mexiko. Dort präsentiert die ehemalige Love Island-Teilnehmerin ihre Kurven unter anderem in einem gelben Bikini im Underboob-Look. Eine andere Love Island-Teilnehmerin kombiniert die Trends Neon und Underboob: Chethrin Schulze (27). In der Dominikanischen Republik posiert sie in einem pinken Zweiteiler an einer Palme.

Der angesagte Style beschränkt sich aber nicht nur auf Bademode. Bachelor in Paradise-Teilnehmerin Yeliz Koc (25) haut mit ihrem Zebra-Kleid mit Unterbrust-Betonung garantiert nicht nur ihre Follower um. Auch ihr Freund Johannes Haller (31), mit dem sie sich wieder zusammengerauft hat, wird sicher gerne hingucken. Die beiden genießen zurzeit das Wetter und ihre Reunion auf Bali.

Instagram / stephifashion Stephanie Schmitz und Julian Evangelos im April 2019 in Mexiko

Anzeige

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze im Mai 2019 in der Dominikanischen Republik

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im Mai 2019 auf Bali

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de