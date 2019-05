Rapper Gzuz (30) ist offenbar wieder solo! Vor wenigen Wochen teilte der Rapper seiner Community im Netz stolz mit: Er ist zum zweiten Mal Vater geworden. Langzeitfreundin Lisa und er haben nun zwei kleine Töchter und das Familienglück des Musikers schien damit eigentlich perfekt. Doch nun haben sich die zweifachen Eltern anscheinend getrennt und: Lisa erhebt schwere Vorwürfe gegen ihren Ex!

In ihrer Instagram-Story packt die Blondine aus. So hatte es in ihrer Beziehung anscheinend schon länger gekriselt. Daher fasste sie einen Entschluss. "Ab jetzt gibt es nur noch mich und meine Mädels! Wir kriegen das auch ohne ihn hin", schrieb die Beauty. In einem langen Statement erklärt sie ihren Fans auch, warum sie mit dem Vater ihrer Kinder keine gemeinsame Zukunft haben wolle und erhebt ziemlich harte Anschuldigungen gegen den "Drück Drück"-Interpreten.

Gzuz selbst äußerte sich bisher weder zu der Trennung noch zu den Vorwürfen seiner Ex. Sein letzter Post auf Social Media liegt schon eine Woche zurück: Auf seinem Insta-Account veröffentlichte der 30-Jährige ein Bild von sich aus seiner Heimat Hamburg.

Instagram / gzuz187_official Gzuz im Februar 2019

Anzeige

Instagram / lisaerdbeer Lisa, Ex-Freundin von Rapper Gzuz

Anzeige

Instagram / gzuz187_official Rapper Gzuz in Hamburg

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de